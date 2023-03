Criança de dois anos leva tiro no ombro no quintal da própria casa

Uma criança, de 2 anos, foi baleada no ombro enquanto brincava no quintal da própria residência, no bairro Cinturão Verde, em Três Lagoas, município localizado a 334 km da capital. O caso aconteceu na noite desta última terça-feira (14)

De acordo com o pai da vítima, ele estava na casa do cunhado, quando escutou o barulho de disparo de arma de fogo. Ao se dirigir à própria residência, encontrou a criança caída no chão e gritando.

Imediatamente, ele, junto com a namorada, socorreu o menor e o levou para o Hospital Regional Magid Thomé, no centro de Três Lagoas. Após o atendimento médico, foi relatado que a lesão atingiu a região do lado direito das costas. O exame de Raio X constatou que o projétil atingiu o osso da escápula e saiu pelo ombro direito da criança. A vítima não corre risco de morte e passou o resto da noite em observação acompanhado de sua mãe, tendo alta hospitalar na manhã de hoje (15).

O fato foi acompanhado pela Conselheira Tutelar de plantão junto a uma guarnição policial, que encaminhou a ocorrência à Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) de Três Lagoas. Ainda não foi esclarecida a dinâmica da ocorrência e se a arma pertencia ao pai da criança.

O caso foi registrado como lesão corporal causada por arma de fogo e segue em investigação.

Com informações da Rádio Caçula

