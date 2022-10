Escondidas em latas de massa corrida, mais de 6 toneladas de maconha são apreendidas

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu 6,4 toneladas de maconha na manhã de ontem (4), em Paranaíba, distante a 417 quilômetros de Campo Grande.

Segundo informações, o motorista,32, conduzia um caminhão, quando foi abordado pelos agentes no km 92 da BR-158. Durante o questionamento o motorista demonstrou nervosismo, levantando suspeitas nos policiais.

Ele afirmou não ter certeza da carga que carregava e nem o destino final da viagem. Ao vistoriar o veículo, foram encontrados diversos entorpecentes escondidos dentro de latas de massa corrida.

Conforme a PRF, o prejuízo causado ao crime organizado com essa apreensão pode chegar a R$ 14 milhões.

A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Civil de Paranaíba.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.

Leia Mais: