Sidrolândia recebe novos semáforos viabilizados pelo deputado Gerson Claro

O primeiro dos três semáforos conquistados para Sidrolândia por meio da articulação do presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), deputado estadual Gerson Claro (PP), começou a ser instalado na ultima quinta-feira (20) pelo Detran-MS. O equipamento está sendo implantado no cruzamento da Avenida Antero Lemes com a Rua João Márcio Ferreira Terra, local marcado por um grave acidente que tirou a vida do jovem motoentregador Otávio Soares de Lima, de 18 anos, em outubro de 2023.

A iniciativa é fruto de gestões diretas do deputado junto ao governador Eduardo Riedel e ao Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MS), com o objetivo de melhorar a segurança viária e preservar vidas.

“Essa é uma demanda antiga da população que, infelizmente, ganhou ainda mais urgência após a tragédia que abalou nossa cidade. Seguimos comprometidos em buscar soluções para tornar o trânsito mais seguro e eficiente”, destacou Gerson Claro.

Além do cruzamento da Antero Lemes com a João Márcio, também serão instalados semáforos nas esquinas da Rua Tomás Cáceres com a Generoso Ponce, e da Avenida Antero Lemes com a Rua Ponta Porã, em frente à Unidade de Pronto Atendimento (UPA). A previsão é de que os novos equipamentos entrem em funcionamento em até 15 dias.

Gerson Claro, que já ocupou a presidência do Detran-MS, lembra que investir em mobilidade urbana é também investir em cidadania. “Quando estive à frente do Detran, reestruturamos a sede do órgão em Sidrolândia com mais de R$ 500 mil em investimentos. Hoje, como presidente da Assembleia, sigo empenhado em garantir recursos e projetos que impactem positivamente a vida das pessoas”, ressaltou.

Sidrolândia conta atualmente com apenas um semáforo em funcionamento, instalado em 2018 após intensa mobilização popular decorrente da morte da jovem Andressa Medeiros, de 24 anos, atropelada na Avenida Dorvalino dos Santos.

Para Gerson Claro, os novos equipamentos representam um passo importante na construção de uma cidade mais segura. “A segurança no trânsito é uma pauta constante do nosso mandato. Já garantimos quase R$ 18 milhões para o recapeamento de 13 km da malha viária urbana de Sidrolândia. São ações que salvam vidas e demonstram respeito à população”, finalizou.

