Polícia Civil deflagra Operação Hécate contra o PCC em Dourados

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul deflagrou na manhã desta segunda-feira (23) a Operação Hécate, em Dourados, maior cidade do interior do Estado. A ação tem como alvo integrantes do Primeiro Comando da Capital (PCC), investigados por envolvimento em homicídios violentos, entre eles o assassinato do adolescente Vitor Fabrício Ogeda Silva, ocorrido em maio deste ano.

Coordenada pelo Setor de Investigações Gerais (SIG) da Delegacia Regional de Dourados, a operação contou com o apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF), da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul (PMMS), por meio da Força Tática do 3º Batalhão, e de equipes da 1ª e 2ª Delegacias de Polícia Civil de Dourados.

A operação tem o objetivo de cumprir seis mandados de prisão preventiva e sete mandados de busca e apreensão domiciliar, com o objetivo de desarticular a estrutura criminosa local, apreender armas de fogo, celulares e outros elementos que possam colaborar com as investigações.

Execução de adolescente

Segundo as apurações da Polícia Civil, Vitor Fabrício foi executado com pelo menos seis disparos de arma de fogo na porta da casa de familiares. O crime é tratado como um dos episódios de violência letal cometidos por ordem da facção criminosa, que age para impor medo e controle em determinadas áreas da cidade. Os mandados foram expedidos pela Vara do Juiz das Garantias de Dourados, com base nos elementos reunidos ao longo da investigação conduzida pelo SIG.

A ação foi batizada de “Hécate”, em referência à deusa da mitologia grega associada às encruzilhadas, aos caminhos e ao mundo dos mortos — simbolizando a atuação firme do Estado diante de organizações criminosas que usam a violência como ferramenta de poder.

A Polícia Civil ressaltou, em nota, seu compromisso com a repressão qualificada aos crimes dolosos contra a vida, especialmente quando praticados por facções que atentam contra a ordem pública. Os resultados da operação, incluindo prisões e materiais apreendidos, serão divulgados após o cumprimento total dos mandados.

