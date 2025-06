Campo Grande entra no mapa da inovação com pagamentos por reconhecimento facial no varejo

Tecnologia sem uso de cartões e celulares já representa metade das vendas em loja de Campo Grande

Imagine finalizar uma compra sem precisar abrir a bolsa, pegar o celular ou digitar a senha do cartão. Parece futurista, mas já é realidade em Campo Grande, onde uma rede local de calçados passou a integrar o pagamento por reconhecimento facial à rotina dos clientes — com adesão surpreendente: em menos de um mês, 50% das vendas da unidade matriz foram realizadas sem cartões, senhas ou celulares. Apenas com o rosto.

A tecnologia, desenvolvida pela Payface — empresa líder em pagamento por reconhecimento facial no Brasil —, é vinculada a um cartão de marca própria (private label) e permite que os consumidores finalizem suas compras de forma instantânea, bastando olhar para a câmera. O sistema dispensa etapas como criação de senha, espera por cartões físicos ou instalação de aplicativos, o que, na prática, reduz filas, aumenta a segurança e melhora a experiência de compra.

“A biometria facial adiciona uma camada extra de segurança, dispensando senhas e cartões físicos. Esse sistema garante que apenas o titular da conta tenha acesso aos benefícios do cartão, protegendo-o contra fraudes e perdas financeiras”, afirma Rafael Brock, gestor do programa de fidelidade da rede.

Segundo dados fornecidos pela empresa responsável pela tecnologia, a biometria facial é hoje o método de autenticação preferido por 90% dos brasileiros. “Estamos não apenas transformando a experiência de pagamento, mas também resolvendo um desafio recorrente no varejo de moda: os pedidos de recuperação de senha”, destacou Victor Braz, diretor de arranjo fechado da Payface.

Além da conveniência para o consumidor, o modelo oferece vantagens operacionais para o lojista. Sem cartões físicos ou senhas esquecidas, a taxa de pedidos de segunda via e de suporte ao cliente caiu drasticamente, impactando positivamente os custos da operação. “O que víamos como tendência para os próximos anos já está acontecendo agora. A biometria facial deixa de ser apenas um diferencial tecnológico para se tornar parte do dia a dia do varejo físico”, ressaltou o diretor.

Embora já presente em setores como supermercados e farmácias, o pagamento por reconhecimento facial começa agora a ganhar força também no varejo de moda. O modelo tem se mostrado especialmente eficaz nesse contexto, ao permitir que o cliente utilize o benefício logo após a aprovação, sem precisar aguardar por etapas físicas ou burocráticas.

Com o suporte de uma solução antifraude, o sistema também se destaca por sua segurança: a autenticação facial reduz significativamente o risco de uso indevido, perdas financeiras e fraudes com dados pessoais.

Caixas eletrônicos passam a operar com reconhecimento facial

O cartão do banco pode se tornar obsoleto. Nova tecnologia desenvolvida pela empresa HID que está prestes a chegar aos caixas eletrônicos (ATMs) utiliza biometria facial com alto padrão de segurança. Com o sistema de identificação por câmera HID U.ARE.U, o atendimento fica ainda mais ágil e seguro – com duplo fator de autenticação (digital e facial) – para realizar saques e outros serviços a partir de 2026.

Como funciona para evitar atividades suspeitas (como fraudes e assaltos)?

A câmera que faz o reconhecimento do rosto também consegue identificar tentativas de fraude, como o uso de fotos ou máscaras para enganar o sistema. Isso significa mais proteção para o banco e para o cliente, sem complicar a vida de ninguém. Além disso, reconhece caso alguém esteja próximo em atitude suspeita – e emite um alerta que paralisa a operação, como um saque, por exemplo.

Certificações

A tecnologia da HID possui as classificações mais altas de desempenho e precisão no benchmark de Avaliação de Tecnologia de Reconhecimento Facial (FRTE) do Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia dos EUA (NIST). Isso assegura uma autenticação confiável e justa para todos os tipos de rosto, independentemente da idade, cor da pele ou outros traços.

Por Djeneffer Cordoba

