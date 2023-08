IFMS divulgada lista preliminar de candidatos a reitor e diretor-geral

A Comissão Eleitoral Central divulgou na quarta-feira, 9, a relação preliminar de candidatos aos cargos de reitor e diretor-geral de campus do IFMS (Instituto Federal de Mato Grosso do Sul). Segundo o cronograma, o resultado será publicado no dia 14, e a campanha da chapa começa no dia seguinte. Ao todo, foram registradas 25 candidaturas, sendo quatro para reitor e outras 21 para diretores-gerais dos dez campus.

Puderam se candidatar os servidores pertencentes ao quadro de pessoal ativo permanente que cumprissem os requisitos específicos de cada cargo, conforme consta no Regulamento Eleitoral.

São 17 candidatos do sexo masculino, inscritos em todos os campi e na reitoria, e oito mulheres, que concorrem ao cargo de reitor e diretor-geral de sete unidades. Entre as categorias, há dois técnicos-administrativos na disputa pelos cargos de diretores-gerais, em Aquidauana e Três Lagoas, e 23 professores concorrendo no pleito.

Leia mais: IFMS abre vagas para graduação gratuita em 8 municípios

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram