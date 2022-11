Sete Projetos apreciados na sessão de quinta-feira

Em primeira e segunda discussões, sete Projetos de Lei devem ir a plenário para a apreciação dos vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande, na sessão ordinária de quinta-feira (24). Em primeira discussão, serão votadas quatro propostas. Será avaliado o Projeto de Lei 10.687/22, que cria o programa de ensino sobre história de mulheres, como conteúdo transversal em disciplinas curriculares das escolas da Reme (Rede Municipal de Ensino).

Ainda, será votado o Projeto de Lei 10.407/21, proposto pelo vereador Tiago Vargas, que autoriza o Poder Executivo a criar o corredor comercial no Bairro Jardim Los Angeles. Pela proposta, o corredor será na Rua Engenheiro Paulo Frontin, entre a Rua José Antônio Saraiva e a Rua Y-juca Pirama.

Os vereadores votam também o Projeto de Lei 10.246/21, do vereador Gilmar da Cruz, que dispõe sobre o Programa Empresa Amiga do Surdo, em Campo Grande. Também será avaliado o Projeto de Lei 10.659/22, que estabelece diretrizes para a instituição da política de prevenção e conscientização às amputações em pessoa em decorrência de diabetes ou provocada por lesão física ou trauma.

Já em segunda discussão, três proposições serão votadas. Entre elas, o Projeto de Lei 10.274/21, de autoria dos vereadores Papy e Gilmar da Cruz, que institui a criação do espaço “Sala do Afeto” (Calm Zone) em Campo Grande. Ainda, será avaliado o Projeto de Lei 10.622/22, que dispõe sobre a instituição do Programa de Doação de Frascos de Vidro “Doe Frascos de Vidro – Amamentação Solidária” no município de Campo Grande. A proposta é dos vereadores William Maksoud e Carlão.

Também em segunda discussão, será votado o Projeto de Lei 10.304/21, do vereador Prof. Riverton, que dispõe sobre a obrigatoriedade de divulgação das contas mensais de água e energia elétrica, instituindo medidas de economia para as edificações que estejam sob a responsabilidade de órgãos pertencentes ao Poder Público Municipal.

Leia mais: Vereadores criticam prefeita e derrubam dois vetos