Vereadores criticam prefeita e derrubam dois vetos

Os vereadores da Capital rejeitaram dois vetos do executivo e um deles foi mantido nesta terça-feira (22). Os vetos estavam trancando a pauta e foram discutidos e votados para que a pauta pudesse ser liberada.

Os vereadores cobram que a prefeita Adriane Lopes (Patriota), visite o legislativo e participe das discussões para ter maior conhecimento dos projetos como no caso dos dois que tiveram o veto rejeitado não acarretaria gastos ao executivo.

Vetos

Exame ecocardiograma em recém-nascidos

Vereadores derrubam o veto imposto pela prefeitura do projeto de lei n. 10.186/21, que trata da obrigatoriedade da realização do exame de ecocardiograma nos recém-nascidos em Campo Grande durante a sessão desta terça-feira (22).

A proposta é dos vereadores Betinho, Dr. Victor Rocha, Dr. Sandro Benites, Ronilço Guerreiro, Prof. André Luis e Dr. Jamal.

Durante a sessão desta terça (22), o vereador Clodoilson defende que seja derrubada o veto da prefeita contra o projeto do eletrocardiograma em recém-nascidos.

“Eu quero fazer uma fala a respeito deste veto. São 29 mil crianças que nascem com este problema. O exame será obrigatório apenas se a criança apresentar alguma alteração. A saúde é direito constitucional e o projeto está amparado pelas normas constitucionais e por isto peço a derrubada pelo veto”, defendeu o vereador Betinho.

O vereador André Luiz também falou que é muito mais barato prevenir que remediar e por esta razão ele vota contra o veto.

O veto da prefeita foi rejeitado e irá para o expediente com 9 votos sim e 17 não.

Escola segura

O vereador Gilmar da Cruz pediu que seja derrubado porque as crianças necessitam se sentir seguras nas escolas. E confirmar que do ponto jurídico não há impedimentos.

O veto total ao projeto de lei n. 10.388/21, dos vereadores Gilmar da Cruz, Prof. Juari e Prof. André Luís, que institui o Programa “Escola Segura” na Capital, não tem custo e foi criado pensando na prevenção em situações de crises.

O veto teve 8 favoráveis e 18 não, tornando o veto rejeitado.

Agendamento de consultas e exames médicos

O veto total ao projeto de lei n. 10.221/21, que dispõe sobre a implantação de conversação virtual e suporte, com interação em tempo real, para agendamento, acompanhamento e cancelamento de consultas, procedimentos e exames médicos, na rede pública de saúde do município foi mantido.

A proposta é assinada pelos vereadores Coronel Alírio Villasanti, Camila Jara, William Maksoud, Carlão, Prof. André Luis, Dr. Victor Rocha, Tabosa, Edu Miranda, Prof. Riverton e Betinho.

