Após colisão, condutor que ficou em estado grave é transferido para Santa Casa

Foi transferido em estado grave, para a Santa Casa de Campo Grande, Roberto Carlos de Castilho de 27 anos, após ficar gravemente ferido em acidente que aconteceu na noite de ontem (22), na BR-262, próximo à divisa com o estado de São Paulo, na cidade de Três Lagoas, a 334 quilômetros da Capital.

O condutor da Volkswagen Saveiro, aquaplanou após passar em uma possa d’água, perder o controle da direção e bater na roda de uma carreta. O motor da picape foi arremessado com a força do impacto. O motorista ficou preso as ferragens.

Após atendimento de socorristas do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e Corpo de Bombeiros Militar, a vítima foi encaminhada ao Hospital Auxiliadora, em Três Lagoas.

Roberto teve fratura no braço e corte profundo no rosto que causou perda significativa de sangue. Com a gravidade dos ferimentos o motorista precisou ser transferido para Capital, já o condutor da carreta, não ficou ferido.

Estado de saúde

Conforme a Santa Casa, Roberto Carlos de Castilho, deu entrada no hospital às 5h54 desta quarta-feira(23), com dor intensa na face e cotovelo direito. Foi avaliado pela equipe da Neurocirurgia e Bucomaxilofacial devido fratura do maxilar e ossos do nariz, segue internado para programação cirúrgica de correção da lesão. Está no Pronto Socorro.

Com informações do site Rádio Caçula.