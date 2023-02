Sessões remotas estão com dias contados

As sessões remotas que marcaram os trabalhos da Assembleia Legislativa durante o periodo da pandemia da Covid19 estão com ods dias contados confirme prevê a reforma fo regimento que deverá ser votada nas proximas semanas pelos parlamentares. A minuta do projeto elaborada por uma Comissão composta pelos deputados Junior Mocchi (MDB), Pedrossian Neto (PSD) e Pedro Kemp(PT) e que já foi encaminhada para a apreciação da Mesa diretora do Legislativo.

A participação remota será permitida apenas em caso de calamidade pública, doença ou viagem por missão oficial pela Assembleia e só poderá ser na ordem do dia, ou seja, para a votação de projetos. “Para ser aprovada, a minuta precisa de um terço dos votos, que são oito votos. Então, a mesa fará um projeto de lei e começará a tramitar. Ele pode sofrer emendas e alterações no texto”, comentou Junior Mochi.

A comissão estuda também a ´proposta de alteração dos requisitos para a formação de dois blocos para indicar os membros das comissões. Atualmente são oito parlamentares no bloco. Os parlamentares cogitam instituir dois blocos de quatro deputados cada.

