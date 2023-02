Finalização dos blocos depende de Catan do PL

Ao que tudo indica a omposição de dois blocos para o encaminhamento das indicações para formação da Comissões da Assembleia Legislativa estaria depoendendo apenas da decisão do PL ou melhor ainda do deputado João Henrique Catan. Tudo já estaria acerta para que dois grupos de parlamentares liderados por deputados do PSDB e do MDB já estão alinhados e apenas o Liberal Catan reluta em integrar o Blocão por ter caracteristica de integrante da base do Governo.

“Eu já confirmei que farei parte do Bloco com o MDB pois tenho intenções que ser indicado para a Comissão de Segurança da Assembleia “, anunciou ontem o deputado Coronel David sendo que outro membro do PL o deputado neno Razuk também afirmou que tomou a mesma decisão. Com relação a Catan até aceita participar do Bloco mas manterá a posição de indepoendencia em relação do Governo do estado.

O bloco liderado pelo PSDB (Mara Caseiro, Paulo Corrêa, Zé Teixeira, Lia Nogueira, Jamilson Name e João César Mattogrosso ) terá ainda o União Brasil (Roberto Hashioka), e o PDT (Lucas de Lima). O Junto com o MDB (Márcio Fernandes, Renato Câmara e Junior Mochi ) estarão os deputados do PP (Lodres Machado e Gerson Claro) , PSD (Pedro Pedrossian Neto), Republicanos (Antonio Vaz), Podemos (Rinaldo Modesto) e PL (Coronel David e Neno razuk) sendo que João Henrique Catan permaneverá independente. O PRTB que tem apenas Rafael Tavares e o PT (Zecado PT, Pedro Kemp e Amarildo Cruz) devem ficar fora dos fois blocos.

Lideres

Um vez definidos os blocos devem ser indicados os lideres que sendo que os blo bloco liderado pelo MDB tem como mais cotado Londres Machado, já o PSDB terá Jamilson Name, o PT Amarildo Cruz e Rafael Tavares estará na bancada unitária do PRTB e caso venha a ser cassado poderá ser substituido por Paulo Duarte (DT) que todos acreditam que deve se alinhar a um dos blocos. Para a liderança do Governador Riedel tudo se encaminha para ser ocupada pelo deputado do MDB Márcio Fernandes.

Comissões

Com a definição dos blocos devem ser encaminhadas as indicações de cada bloco para a composição das comissões permanentes sendo aprincipal delas é a de Constituição, Justiça e Redação. Por enquanto o mais cotado para presidir é Junior Mocchi do MDB. Os deputados partem para a assegurar suas participações em comissões que tem maior interesse político por exemplo Coronel David quer a de Segurança, Mara Caseiro de direitos da Mulher.

