SES quer mapear dados de pessoas com TEA

Após solicitação do deputado estadual Neno Razuk (PL), para que seja criado um complexo de referência e atendimento especializado às pessoas com TEA (Transtorno do Espectro Autista), a Casa do Autismo e Centro de Inclusão, o secretário estadual de Saúde, Maurício Simões Corrêa, informou que está, desde o início do ano, em planejamento e estudo técnico para levantamento de dados, no intuito de elaborar estratégias, além de um mapeamento dos serviços de referência para TEA já oferecido no Estado.

“O secretário deu uma resposta muito positiva e informou que esse mapeamento e também implementação dos serviços de referência é devido à grande demanda e dificuldade de acesso da população, no SUS. Ele garantiu que há um empenho da SES e da equipe para conseguir que, nos próximos meses, já seja implementada uma linha de cuidados que vai melhorar e ampliar a oferta do SUS”, destacou Neno, sobre a resposta enviada após a indicação apresentada por ele.

O pedido inicial é que sejam criados os centros nas cidades de Campo Grande, Dourados, Três Lagoas e Corumbá.

No ofício, a SES solicita, ainda, não só o apoio parlamentar como também da sociedade, para que sejam fomentadas e abertas vagas de graduação e/ou residências em universidades que formam profissionais que compõem o atendimento a pessoas com TEA.

Neno lembrou que um dos entraves apontado pelo secretário Maurício é a falta desses profissionais. “Precisamos fomentar não só a formação como a especialização de fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, neurologia pediátrica, psiquiatria e outros que estão diretamente envolvidos no diagnóstico e tratamento de pessoas com autismo”, finalizou.

