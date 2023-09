Setembro começa com chuva, rajadas de vento e frio no Estado

Temporal em Dourados fez prefeitura decretar estado de emergência

Setembro começa com previsão de chuvas, ventos fortes e a passagem de uma frente fria a partir deste sábado (2), em todo o Mato Grosso do Sul. Após um período de altas temperaturas, calor intenso e estiagem, os últimos dias de agosto foram marcados por temporais que provocaram destroços e em alguns municípios, como Dourados, o prefeito Alan Guedes (PP) precisou decretar estado de emergência ontem (31), após a cidade contabilizar 22 casas atendidas por destelhamento e a queda de 11 árvores grandes em cima de veículos e residências.

Em entrevita ao jornal O Estado, o meteorologista do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), Ernesto Alvin Grammelsbacher, confirmou que para os primeiros dias de setembro estão previstas rajadas de ventos fortes em todo o Estado. “Mesmo com chuva forte e ventos, a temperatura fica instável. No sábado (2), é preciso um pouco mais de atenção, as temperaturas devem cair com a passagem de uma leve frente fria”, afirmou.

Por outro lado, conforme o Instituto Nacional de Meteorologia, em setembro, apesar da probabilidade de temporais, para o mês, a expectativa é de que as temperaturas permaneçam acima da média, podendo superar os 28ºC. Essas instabilidades ocorrem devido à passagem de cavados em níveis médios da atmosfera, aliado ao transporte de calor e umidade. Além disso, tem a atuação de um sistema de baixa pressão atmosférica no Paraguai, que favorece a formação de chuvas. O volume previsto de chuva para o mês de setembro, em todo o Mato Grosso do Sul, é de 70 mm, marca que pode ser ultrapassada.

Tempestade deixa mais de 20 mil pessoas sem energia

Na noite da última quarta- -feira (30), a cidade de Dourados registrou temporal que deixou casas destelhas e árvores caídas. Um balanço feito pela prefeitura mostra que a Defesa Civil atendeu onze quedas de árvores de grande porte ou sobre veículos, além de 22 casas que sofreram destelhamento. Com tantos estragos, o município registrou cerca de 40 ligações com chamados de socorro, entre 19h e 3h (porém, a chuva também afetou a central que ficou um período sem atendimento). Além disso, quase 20 mil pessoas fiaram sem energia elétrica e a secretária municipal de Saúde alertou que, devido à falta de energia, em diversas regiões da cidade, alguns serviços prestados nas Unidades Básicas de Saúde foram prejudicados temporariamente.

Em comunicado nas redes sociais, o prefeito Alan Guedes (PP) disse que pelo menos 18 mil pessoas tiveram problemas com o fornecimento de energia e a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros trabalham para atender à população. A Energisa, concessionária responsável pelo fornecimento de energia elétrica no município, também atua para a retomada dos serviços. Os telefones de emergência são 199 e 193.

Conforme os dados do Guia Clima da Embrapa, as chuvas duraram aproximadamente vinte minutos, com acumulado de 37,0 milímetros. Os fortes ventos chegaram a 90 km/h, segundo a Energisa. A empresa emitiu uma nota na manhã de ontem (31) e informou que estabeleceu um plano de contingência para os atendimentos. Segundo dados, Dourados foi atingida por ventos de mais de 90 km/h e entre 17h e 21h foram contabilizados 9,8 mil descargas atmosféricas em Mato Grosso do Sul.

Conforme a nota da empresa, as condições climáticas causaram “significativos estragos ao sistema elétrico” e o número de equipes na região foi reforçado quatro vezes. Ainda sobre os serviços, a Energisa cita que “de imediato, foram realizadas manobras por telecomando para restabelecimento da energia para grande parte da população e as equipes seguem atuando nos reparos, para normalizar o fornecimento”. (Com informações O Estado Online).

DEFESA CIVIL

A Defesa Civil de Mato Grosso do Sul encaminhou uma equipe para reforçar a atuação, no município de Dourados, para avaliar os estragos ocasionados pelas chuvas na cidade, após tempestades que ocorreram desde quartafeira (31). Ao chegar no local, os profissionais devem realizar um levantamento junto à Defesa Civil Municipal e ao Corpo de Bombeiros.

Segundo o órgão estadual, o levantamento deve oferecer mais detalhes sobre os transtornos e prejuízos que ocorreram em Dourados, assim como pessoas afetadas em função da forte chuva que atingiu a cidade.

Por Thays Schneider– Jornal O Estado de Mato Grosso do Sul.

