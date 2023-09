Aumento salarial reflete no valor do gás de cozinha

Expectativa é de que ainda nesta semana, valor do produto seja reajustado

O aumento salarial dos trabalhadores que desenvolvem atividades referentes ao GLP (gás liquefeito de petróleo), previsto para esta semana, vai refletir diretamente no preço do produto ao consumidor. A Sinergás (Sindicato do Gás do Centro- -Oeste) informou que, até o momento, recebeu informações que a Ultragaz vai fazer o repasse de R$ 3,33 por botijão.

Conforme explica o presidente do sindicato, Zenildo do Vale, em Mato Grosso do Sul tem cerca de 300 funcionários. “Vai aumentar o gás, porque vai aumentar a folha de pagamento das companhias. É um risco para os revendedores, R$ 3,33 é pesado para uma folha de pagamento, máximo que tinha ser era de 0,70 a 0,80 centavos por bujão. Mas as companhias passam esse aumento abusivo para os representantes e consumidor”, destacou. Zenildo ainda espera o posicionamento das demais companhias.

De acordo com a última pesquisa da ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis), feita entre os dias 20 e 26 de agosto, o preço médio do gás de cozinha está em R$ 106,76. O preço mínimo é de R$ 85 e o máximo de R$ 130.

A proprietária do estabelecimento Via Morena, Fabiana Lopes, confirma que o aumento do produto está previsto para o dia 5. “Essa informação a gente já recebeu da Ultragaz, e todo aumento interfere. Às vezes, a pessoa não vai deixar de comprar porque ela não tem como fazer isso, mas a gente passa mais tempo durante uma ligação pra tentar explicar o que está acontecendo”, disse.

Ainda de acordo com a revendedora, o reajuste é menos anunciado por seu um aumento anual da categoria. “Como é um aumento anual da classe do gás, é muito mais difícil de explicar, porque nem sempre ele é bem anunciado.

Então, quando repassamos o valor no telefone, nossa briga ocorre sempre. Aumentou de novo, aumentou por quê? Veio da onde esse aumento? Esse aumento é mais difícil de explicar”, completou.

Conforme a empresário, o valor exato não foi repassado, mas a expectativa é de que aumente entre R$ 3 e R$ 5 no valor do gás.

Preços

O jornal O Estado realizou pesquisa de preço em dez estabelecimentos, cotando o preço não só da Ultragaz, mas também de outras marcas.

Na Sugás, o produto custa R$ 130; na Fabi Gás e Água está R$ 105; na Telegás (Copagaz) R$ 115; Eli Gás (Ultragaz), R$ 110; Minas Gás, R$ 115

Na Mosko Gás, o botijão da Ultragaz está por R$ 120 e da Copagaz, R$ 125; na Via Morena custa R$ 110 (Ultragaz) e R$ 120 (Copagaz); na Oriente Gás está R$ 115 o botijão da marca Supergasbras e R$ 120 Copagaz.

Na revendedora Brasil Japão Moto Gás, o produto da Copagaz custa R$ 120 e da Supergasbras R$ 110; na Quero Gás custa R$ 110 (Copagaz).

