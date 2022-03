Servidores municipais da Educação comemoram alterações na LOA feitas pelos vereadores

A manhã de ontem (8) na Câmara dos Vereadores de Campo Grande estava cercada de grande expectativa por parte dos servidores públicos do município. Isso porque estava em pauta a análise dos vetos – relativos a reajuste salarial e planos de carreira – do prefeito Marcos Trad às emendas na LOA (Lei Orçamentária Anual) aplicadas pela Casa de Leis no fim do ano passado. E os trabalhadores da Educação saíram de lá satisfeitos com o resultado.

O monitor de alunos Gilberto Catalino Franco Júnior, 36 anos, trabalha há 13 como servidor público. Atualmente, trabalha na Escola Municipal Frederico Soares, na Vila Popular, e aproveitou que a sessão foi antes do expediente para marcar presença no plenário. Segundo ele, a principal reivindicação do setor era a implantação do Plano de Cargos e Carreiras da Semed (Secretaria Municipal de Educação), discutida desde a gestão do ex-prefeito Alcides Bernal.

“Estamos há mais de seis anos sem aumento, e muitos aqui, da categoria 1, estão recebendo abaixo do salário mínimo, o que eu acho um absurdo. Os adicionais por tempo de serviço também estão atrasados para muitos profissionais”, reclama Gilberto.

Uma das lutas dos professores, técnicos e administrativos é pela manutenção dos benefícios ao fim da carreira, já que, atualmente, grande parte deles é cortada quando os servidores se aposentam. “Eu conheço uma senhora que trabalha há 23 anos [no município] e hoje iria se aposentar com um salário mínimo”, complementou o monitor. Outra demanda é pelo aumento de salários, e por conta disso uma greve geral dos servidores ainda não foi descartada.

Além dos servidores da Educação, foram beneficiados também assistentes sociais, que terão o próprio plano de cargos e carreiras assegurado e serão incluídos no quadro de funcionários das escolas da rede pública municipal, junto de psicólogos; agentes da GCM (Guarda Civil Municipal), que receberão adicional de periculosidade; e agentes de saúde, que terão direito ao adicional de insalubridade.

Vale ressaltar que houve outra derrubada importantes na sessão desta terça foi a que assegura a distribuição de absorventes higiênicos para o alunas do ensino fundamental da Reme (Rede Municipal de Ensino).

(Com informações da repórter Beatriz Feldens)