Previsão de chuvas irregulares em Campo Grande promete durar

Campo Grande promete chuvas ao longo de hoje (9) e nos próximos dias, após ter iniciado a tarde abafada e com nuvens fechadas antes da chuva cair e deixar a umidade do ar em 48%. A capital chegou a registrar a sensação térmica de 34º C no período da manhã, atingindo sua máxima temperatura.

Segundo dados fornecidos pela AccuWeather, dos Estados Unidos, as estabilidades no tempo em Campo Grande continua e o clima chuvoso pode durar até a próxima sexta-feira (11).

A previsão de chuva acontece nas regiões de Corumbá, Três Lagoas e Dourados. Na região de Porto Murtinho e Sete Quedas não choveu e as temperaturas atingiram a máxima de 38º C.