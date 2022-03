Eliminada no 2º maior paredão da história, Jade Picon pretende conversar com Arthur após o programa

Já fora da casa do Big Brother Brasil 22, Jade Picon deu entrevista ao Mais Você, de Ana Maria Braga, e contou que pretende bater um papo com Arthur Aguiar fora do confinamento para resolver sua situação com ele.

“Eu tinha claro na casa que tem a coisa do jogo e a vida aqui fora. Aqui [fora] com certeza vamos conversar, pois o jogo fica para trás. Mas lá tinha rivalidade direta. Não sentia abertura nem vontade de abraçar”, disse ela.

Olhando de fora, Jade começou a perceber que talvez não tenha tomado as melhores atitudes. Ela disse, inclusive, que se soubesse da popularidade do rival não o teria colocado na berlinda pela terceira vez.

“Não tinha certeza de que eu ganharia a disputa, tanto que estava bem nervosa. Tinha certeza que tinha feito a coisa certa de acordo com minha visão de jogo. Estava com rivalidade que queria que fosse resolvida. Ao atender o Big Fone, fui coerente em colocar meu rival direto. Passei a ter confiança de que tinha feito a coisa certa, paguei para ver.”

Segundo ela, as informações chegam de forma truncada e não é possível acertar o tempo inteiro. “Lá dentro você tem pensamento e você pode seguir. Tive intuição e quis bater nessa tecla e deu no que deu. Tendo a visão de fora da casa seria mais inteligente eu ter buscado outra possibilidade ao atender o Big Fone. Mas na hora não me veio outra opção”.

Jade contou que sentirá falta de tudo no BBB e que ficou muito feliz em ouvir do Tadeu que ela marcou história no reality. Ela também disse que não tem ideia de como ficará o quarto Lollipop com sua saída. Perguntada por Ana Maria Braga se a rivalidade com Arthur poderia ser uma paixão, Jade não pestanejou. “Já estava com romance na casa e me via bem posicionada nesse quesito. Tinha meu rival, meu namoradinho. Ele é só meu adversário, nada de paixão”, disse.

Outro arrependimento demonstrado pela ex-sister foi com relação à fala dela ao defender sua permanência. Na ocasião, revelou que doaria o prêmio de R$ 1,5 milhão para cinco instituições e usou disso para tentar ficar na casa. “Queria doar e quis expor isso que iria doar o dinheiro. Vendo agora é louco a visão de dentro e de fora. No momento pareceu que era o certo a se falar. Mas poderia ter falado outra coisa.”

Jade Picon foi a 7ª eliminada do Big Brother Brasil 22. O resultado do paredão foi anunciado no fim da noite de ontem (8). A sister recebeu 84,93% dos votos do público e enfrentou a disputa com Arthur Aguiar e Jessilane, que receberam, respectivamente, 1,77% e 13,3%.

A votação chegou a bater mais 3 milhões de votos por minuto ao longo do programa ao vivo, o maior número de votos por minuto da história do reality. Com mais de 698 milhões de votos, esse foi o 2º maior paredão da história do BBB.

(Folhapress)