Ciclista é atropelado por carreta e motorista não presta socorro, em Dourados

Na noite desta terça-feira (13) um ciclista, identificado como Alcides Oroba de Aquino, de 58 anos, morreu após ser atropelado por uma carreta. O caso aconteceu perto do acesso à Rua General Osório, na BR-163, em Dourados, cidade distante 230 quilômetros de Campo Grande.

Segundo informações iniciais sobre o caso, depois do acidente, o motorista saiu do local sem prestar os primeiros socorros para a vítima. Há suspeitas de que o autor nem tenha percebido a colisão com a vítima.

Devido ao impacto, o ciclista teve o corpo dilacerado e partes ficaram espalhadas na via. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e e equipes da perícia estiveram no local.

As circunstâncias do atropelamento seguem sob investigação. Não há informações se a vítima estava no acostamento ou na pista no momento da colisão.