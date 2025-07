CPMI do INSS: Senadora Tereza Cristina integra investigação sobre desvio de R$ 6,3 bilhões

A senadora Tereza Cristina (PP-MS) foi incluída na CPMI (Comissão Parlamentar Mista de Inquérito) que apurará fraudes no INSS (Instituto Nacional do Seguro Social). Estima-se que R$ 6,3 bilhões tenham sido desviados de aposentados e pensionistas entre 2019 e 2024.

Na última quinta-feira (24), o Governo Federal iniciou o ressarcimento aos prejudicados. Em Mato Grosso do Sul, 8 mil beneficiários (29,1% do total elegível) haviam aderido ao acordo até sexta (18). As investigações no Congresso devem começar no segundo semestre.

“Vamos apurar um dos maiores escândalos contra os mais vulneráveis, como aposentados rurais”, afirmou Tereza Cristina. “Para onde foi o dinheiro? Quem será responsabilizado?”