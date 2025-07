Motociclista morre em colisão com carreta na BR-163, em Campo Grande

Um motociclista morreu na tarde desse domingo (27) após se envolver em um grave acidente com uma carreta na BR-163, no trecho do anel viário de Campo Grande. A colisão aconteceu no quilômetro 475 da rodovia, segundo informações do Centro de Controle Operacional da MSVia, concessionária responsável pela rodovia.

De acordo com os dados preliminares, o acidente foi uma colisão transversal entre a motocicleta e a carreta. Equipes da MSVia foram acionadas e prestaram atendimento no local, mas o motociclista não resistiu aos ferimentos e morreu ainda na cena do acidente. A identidade da vítima não havia sido confirmada até o fechamento desta reportagem.

Outras duas pessoas estavam envolvidas na ocorrência, mas sofreram apenas ferimentos leves e não precisaram ser encaminhadas ao hospital.

O acidente provocou a interdição da pista, com desvio do tráfego nos dois sentidos da rodovia. O congestionamento chegou a cerca de um quilômetro tanto no sentido norte quanto no sul da BR-163. Equipes seguem no local trabalhando para a liberação total da via e remoção dos veículos envolvidos.

A Polícia Rodoviária Federal foi acionada e deverá investigar as causas do acidente.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais