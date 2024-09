Senadora Soraya Thronicke solicita CPI para investigar plataformas de jogos eletrônicos online no Brasil

A senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS) anunciou o pedido de instalação de uma CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) para investigar a atividade de plataformas de apostas ilegais online no Brasil. A iniciativa já conta com 31 assinaturas de senadores, número suficiente para a abertura da CPI, que deve ser realizada em outubro, após a leitura do requerimento no Plenário pelo presidente da Casa, senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG).

Com a crescente popularidade dos jogos virtuais de apostas online, a questão tem despertado a atenção das autoridades, especialmente em relação à possibilidade de lavagem de dinheiro em larga escala. O montante exorbitante movimentado por essas plataformas levanta suspeitas de que valores possam estar sendo utilizados para ocultar atividades ilícitas.

“Não podemos mais fechar os olhos para esta situação. Precisamos buscar os responsáveis e investigar os possíveis casos de lavagem de dinheiro e o envolvimento de influenciadores nesse cenário. Já conseguimos 31 assinaturas e protocolamos o pedido para a abertura da CPI dos jogos eletrônicos online. Temos o apoio da Polícia Federal e de outras instituições. Vamos fazer essa investigação acontecer”, afirmou Thronicke.

Além das questões legais e financeiras, a senadora destaca a urgente necessidade de proteger as famílias brasileiras. O aumento das despesas destinadas às apostas online gera preocupações com a saúde financeira e mental dos indivíduos, levando a casos alarmantes de endividamento e até suicídio.

A instalação da CPI visa não apenas investigar as práticas ilegais, mas também promover uma discussão mais ampla sobre os impactos sociais e psicológicos das apostas online no Brasil, tendo assim um cunho pedagógico para toda população.