Morador encontra ossada humana ao realizar obra em calçada de Campo Grande

Um morador do Jardim Santa Emília, em Campo Grande, teve um grande susto na última terça-feira (17) ao encontrar uma ossada humana enquanto realizava uma obra na calçada de sua residência, localizada na Rua Capitão Airton P. Rebouças. O homem, que preferiu não ser identificado, estava abrindo um buraco para a passagem de encanamento de esgoto quando fez a descoberta inesperada.

Segundo relato do morador, ele inicialmente achou que o osso pertencia a um animal e alertou um vizinho, que sugeriu que simplesmente descartasse o material. No entanto, ao continuar a escavação, foi encontrada uma sacola enterrada contendo peças íntimas, o que aumentou as suspeitas de que se tratava de algo mais sério.

Diante da situação, a polícia foi acionada e uma equipe da perícia foi enviada ao local para recolher os materiais encontrados. De acordo com as primeiras informações fornecidas pelas autoridades, o osso encontrado aparenta ser parte de uma perna humana. Contudo, apenas uma análise genética poderá confirmar se a ossada é realmente humana, bem como a identidade da pessoa a quem possa pertencer.

O caso foi registrado na 6ª Delegacia de Polícia Civil como “achado de ossada” e está sob investigação.

