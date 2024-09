Senadora Soraya Thronicke é Eleita a Melhor Representante do Centro-Oeste no Senado pelo Prêmio Congresso em Foco 2024

Soraya foi escolhida como a melhor da região por votação popular realizada na internet

Em uma demonstração de reconhecimento contínuo por seu trabalho, a senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS) foi eleita, pelo segundo ano consecutivo, a melhor representante do Centro-Oeste no Senado pelo Prêmio Congresso em Foco 2024. A escolha do público, que teve a oportunidade de votar entre 1º e 31 de julho, destacou novamente o compromisso e a atuação da senadora em prol da região.

O resultado foi anunciado na cerimônia de entrega da premiação, ocorrida nesta quinta-feira (29), em um evento que é considerado o mais relevante do cenário político brasileiro. A premiação, que visa reconhecer e valorizar o desempenho dos parlamentares, contou com a participação direta do público, que escolheu os senadores mais notáveis de cada uma das cinco regiões do país através de votação online.

“O trabalho esse ano foi muito complicado. Estamos em campanha nos estados, campanha para a presidência no Senado e entre agendas legislativas. Eu confesso que nem campanha para este prêmio conseguimos fazer. Então isso aqui, tem um valor muito mais significativo, porque foi espontâneo, porque foi orgânico. Para mim tem um sabor muito especial. Então a minha alegria e gratidão a todos vocês.” expressou a senadora, após receber o prêmio de Melhor Representante do Centro-Oeste no Senado Federal.

Soraya Thronicke foi agraciada com um troféu, simbolizando sua posição de destaque e o reconhecimento contínuo de seu trabalho na esfera política. Os outros quatro senadores da região Centro-Oeste que receberam maior número de votos foram premiados com certificados, destacando-se pelo reconhecimento público de suas atuações, sendo eles a senadora Leila Barros (PDT-DF), senador Wilder Morais (PL-GO), senador Jorge Kajuru (PSB-GO) e a senadora Tereza Cristina (PP-MS).

Além desta categoria, a senadora também foi destaque e ficou entre os 15 Melhores do Senado Pela Internet, alcançado a posição de sétimo lugar.

A conquista de Soraya Thronicke reafirma seu papel de liderança e seu compromisso com as questões relevantes para o Centro-Oeste, consolidando sua posição como uma das figuras mais influentes no Senado Federal.

