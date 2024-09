Com inovação e tecnologia, Iagro tem sistema de fiscalização moderno para controle sanitário em MS

Mato Grosso do Sul possui moderno e eficiente sistema de controle sanitário animal e vegetal que está em funcionamento há oito meses – desde dezembro de 2023. O CCO (Centro de Controle e Operações), em operação na Iagro (Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal), é uma importante ferramenta do Governo do Estado.

O governador Eduardo Riedel esteve no local na manhã desta segunda-feira (2) para acompanhar a operação do sistema. “O trabalho desenvolvimento na Iagro tem correlação direta com os quatro eixos estratégicos que estão estabelecidos, que são inclusivo, próspero, verde e digital. Essas novas ferramentas trazem modernização, e estamos usufruindo da tecnologia a serviço do Estado”, afirmou.

A sala de monitoramento, onde o CCO funciona, monitora as atividades sanitárias e de transporte animal em todo o Mato Grosso do Sul, garantido segurança e rapidez para fiscalização e também de resposta, quando necessário.

“Fazemos o monitoramento para onde o gado está indo, se está vacinado. E a gente também faz o controle de entrada de dados, que são analisados, referente a fiscalização e transporte de bovinos, suínos, aves, e também produtos vegetais”, afirmou Robson Campos dos Anjos, assessor de inteligência da Iagro.

O trabalho do CCO é realizado com o apoio da tecnologia e também de videomonitoramento. Atualmente são aproximadamente 70 câmeras distribuídas nas rodovias que cortam o Estado, em parceria com a PRF (Polícia Rodovia Federal) e Sefaz (Secretaria de Estado de Fazenda), com a possibilidade a aumento da quantidade de equipamentos, por meio de parceria com o Detran (Departamento de Trânsito de MS).

A visita ao CCO também reuniu os secretários Jaime Verruck (Semadesc), Rodrigo Perez (Segov) e Frederico Fellini (SAD), além do diretor-presidente Daniel Ingold (Iagro).

