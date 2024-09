Mato Grosso do Sul terá calor “excepcional” em setembro, aponta meteorologia

A primeira quinzena de setembro terá calor “excepcional” em todo Mato Grosso do Sul, com temperaturas na casa dos 40 °C e sem previsão de chuvas. Esse será um dos meses mais quentes já registrados na história do Brasil.

Conforme a meteorologia, uma “cúpula de calor” atingirá o Estado. Isso acontece quando a alta pressão permanece sobre a mesma área por dias, fazendo com que haja um aumento exacerbado das temperaturas. Assim, o ar quente ficará preso na parte de baixo, devendo atingir o Paraguai e a região centro-oeste do país.

O calor forte deve ser sentido na segunda semana do mês, quando serão superados valores médios históricos de temperatura máxima em todas as cinco regiões do Brasil.

“Trata-se de uma situação de elevado perigo pela severidade do calor esperado e que demandará atenção das autoridades. Serão vários Estados em que o calor será muito intenso a extremo e acompanhado de ar demasiadamente seco, aumentando demais o risco de fogo e trazendo riscos para a saúde”, afirma meteorologista da MetSul.

Além disso, as chuvas serão escassas ao longo do mês, o que deve piorar ainda mais a situação da população. Conforme prevê a meteorologia, dos 26 estados, Mato Grosso deve ser o que mais vai sofrer com o calor.

