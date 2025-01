Senadora Soraya destina R$ 500 mil para o Carnaval de Ladário

Na tarde dessa quarta-feira (22), a senadora Soraya Thronicke (Podemos/MS) se reuniu com o prefeito de Ladário, Munir Sadeq, na Casa Civil para a assinatura do convênio que destina R$ 500 mil ao município. O recurso será utilizado para fomentar a cultura local, com destaque para o apoio à realização do tradicional Carnaval de Ladário.

Durante o encontro, a senadora destacou a importância de investimentos na cultura como forma de promover o desenvolvimento social e econômico da região. “O Carnaval de Ladário não é apenas um evento festivo; é uma manifestação cultural que movimenta o turismo, gera empregos e fortalece a identidade do nosso povo. Estamos trabalhando para que essa tradição seja cada vez mais valorizada e reconhecida”, afirmou Soraya.

O prefeito Munir Sadeq ressaltou a parceria com a senadora e a relevância do recurso para o município. “Esse apoio chega em um momento crucial para Ladário, pois nos permite investir em um evento que é referência em nossa região. Além de resgatar a cultura, o Carnaval aquece a economia local, beneficiando comerciantes, artistas e a população em geral”, declarou o gestor.

O convênio assinado prevê a aplicação dos recursos em infraestrutura, logística e organização do Carnaval, garantindo que o evento mantenha sua grandiosidade e contribua para o fortalecimento da cultura ladarense. A reunião também contou com a presença de autoridades locais e representantes do setor cultural, que celebraram a iniciativa.

A senadora Soraya reafirmou seu compromisso com os municípios do Mato Grosso do Sul, enfatizando que a valorização da cultura é uma de suas prioridades no mandato. “A cultura é uma ferramenta poderosa de transformação social, e é nosso dever garantir que ela seja acessível e incentivada em todos os cantos do nosso estado”, concluiu.

