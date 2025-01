Água para todos: concessionária reforça sistema para continuar garantindo abastecimento constante na Capital

Cidade cresce e concessionária acompanha desenvolvimento com obras na Capital.

A Águas Guariroba reforça, de forma constante, o sistema de abastecimento de água de Campo Grande. No último trimestre de 2024, as obras de destaque da concessionária foram a construção de dois novos reservatórios com capacidade de um milhão de litros d’água cada.

A ação mais recente ocorre na região do Pênfigo, onde o reservatório já está com 60% concluído e beneficiará mais de 30 mil pessoas do bairro e região. “Contamos atualmente com 107 reservatórios instalados pelas sete regiões da Capital. Temos um sistema resiliente e interligado, que permite a distribuição da água tratada para toda a cidade da maneira eficiente. Com esse reforço no armazenamento e ampliando a infraestrutura, asseguramos o fornecimento seguro e constante”, destacou José Henrique da Cruz, gerente de Operações.

Aquífero Guarani

Outra ação de destaque foi a perfuração de um novo poço com mais de 500 metros de profundidade e que capta água diretamente do Aquífero Guarani. “Esse novo poço resultará em um acréscimo de mais de 285 mil litros de água produzidos por hora. A estratégia faz parte do planejamento da companhia para garantir o abastecimento, mesmo com o crescimento contínuo da população da Capital e as condições climáticas adversas”, explica a diretora-executiva da concessionária, Francis Faustino.

Além do poço, o bairro também recebeu um novo reservatório, também com capacidade de um milhão de litros de água.

Todas as ações garantem que a melhor água do país chegue de forma contínua na torneira dos campo-grandenses. É o compromisso da Águas Guariroba com a segurança hídrica da Capital e com a qualidade de vida dos moradores. “Para 2025 os investimentos continuam. As ações em infraestrutura terão objetivo de reforçar o sistema da concessionária e suportar o crescimento orgânico da cidade”, comenta o diretor-presidente, Gabriel Buim.

O avanço do saneamento básico promovido pela Águas Guariroba caminha em conjunto com o desenvolvimento para a cidade e seus moradores. “A chegada de um novo reservatório nos dá ainda mais garantia de que a água chegue de forma constante nas nossas casas. Atividades como lavar roupa e limpezas mais profundas em casa são essenciais para o nosso dia a dia”, afirma a servidora pública e moradora do bairro Nova Campo Grande, Fábia Britez,

O coordenador da Engenharia, Joás Rocha, ressalta o planejamento a longo prazo. “Toda a equipe da Engenharia segue um planejamento rigoroso com objetivo de garantir a segurança operacional e a modernização frequente das unidades de distribuição de água”. É a Águas Guariroba levando mais saúde e dignidade a todos de Campo Grande.

Com Águas Guariroba