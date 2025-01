PRF apreende carga ilegal com 952 celulares e outros eletrônicos em Naviraí

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu uma carga de eletrônicos com 952 celulares na tarde dessa quarta-feira (22), em Naviraí, interior de Mato Grosso do Sul.

Os aparelhos foram encontrados no fundo falso no reboque de um caminhão, durante fiscalização dos policiais rodoviários federais. No total, foram apreendidos 952 celulares, 29 notebooks, 560 cigarros eletrônicos, além de cigarros convencionais e relógios.

O motorista, que dirigia o caminhão, confessou à polícia ter recebido os ilícitos no município de Sete Quedas, e deveria entregá-los em Pato Branco, no Paraná. Ele foi preso e encaminhado à Polícia Federal em Naviraí.