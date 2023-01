Copa São Paulo de Juniores começa hoje para clubes de MS

Começa hoje (02) a Copa São Paulo de Juniores para os 128 clubes espalhados pelo Brasil. Os times de Mato Grosso do Sul, Comercial e União ABC, já se encontram em suas cidades e estão prontos para estrear no campeonato. O Colorado de Campo Grande é um dos estreantes do torneio.

O Comercial estreia hoje (2), às 14h (horário de MS) diante do Cruzeiro. A partida é válida pelo grupo 10, com sede na cidade de Penápolis (SP). Já o União ABC, estreia amanhã (3), às 16h45 (Horário de MS), contra o Mirassol, em jogo válido para o grupo 2, com sede em Bálsamo (SP).

A competição de base mais importante do país, conta com 128 equipes de todas as regiões do país. As equipes são divididas em 32 grupos. Após a fase de grupos, avançam os dois melhores de cada grupo para a fase eliminatória. A final do torneio será no dia 25 de janeiro, data de aniversário da cidade de São Paulo.

