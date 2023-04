Senadora denuncia suposto hakeamento

A senadora Soraya Thronicke usou sua rede social nesta terça-feira (11) para esclarecer acessos indevidos em seu login do Tribunal Superior Eleitoral, como presidente estadual do União Brasil.

Ela divulgou através de sua assessoria a seguinte nota :

NOTA DE ESCLARECIMENTO

Nesta segunda-feira (10), identifiquei alguns acessos indevidos por meio do meu login e senha, feitos por terceiros, ao Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias (SGIP) do Tribunal Superior Eleitoral. Como presidente estadual de um partido, tenho um login e senha de acesso limitado à minha competência dentro do Mato Grosso do Sul para alimentar o sistema. Ao notar as alterações que não foram feitas por mim, imediatamente acionei a polícia para investigar a invasão do SGIP. Considerando a gravidade do caso, a investigação tramita sob sigilo.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.