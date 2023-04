Investimentos de R$ 35 milhões em expansão e interiorização

Investimentos de R$ 35 milhões, construção de 34 quilômetros de redes de ramais de distribuição de gás natural e mais de 3.500 ligações para os clientes. Estas são algumas das ações previstas pela MSGÁS (Companhia de Gás de Mato Grosso do Sul) para o Estado no Plano de Investimentos 2023-2028. O documento foi apresentado nesta terça-feira (11) ao secretário de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), Jaime Verruck , e ao secretário-executivo Bruno Bastos em reunião com o presidente da empresa, Rui Pires dos Santos, o diretor técnico comercial da MSGÁS, Fabrício Marti, a diretora financeira, Bernadete Rangel, e os gerentes Regiane Schio e Jason Willians. Nesta gestão a MSGÁS está vinculada a Semadesc.

