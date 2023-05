Senadora Damares convida explicitamente prefeita Adriane a se filar ao Republicanos

A senadora Damares Alves (Republicanos) esteve em visita a Campo Grande, nessa sexta-feira (12). Acompanhada da prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, a parlamentar, de imediato, brincou, ao ser questionada sobre um possível convite para que Adriane se filie ao seu partido. “Prefeita, quer vir para o meu partido? Está convidada”, disse, aos risos, e emendou que o convite foi feito publicamente para ingressar no Republicanos.

A senadora disse que não participa da formação e discussão local da legenda, comentando sobre a posição do partido em relação às eleições de 2024, em Mato Grosso do Sul. “A gente brincou com a prefeita, mas, se ela puder estar no meu partido, seria, sim, um ganho para nós. Conheço a prefeita, já estive com ela em outros momentos, conheço o coração dela. Então, a gente só ganharia, tendo uma gestora do porte da prefeita Adriane. Conversei rapidamente com nosso presidente local e posso garantir que o Republicanos está indo para um protagonismo, no Brasil inteiro. Queremos ser o partido que mais faça mulheres vereadoras, prefeitas e vice-prefeitas. Sou a secretária nacional do Republicanos Mulheres e estamos investindo na formação de mulheres em lideranças”, afirmou Damares.

A senadora faz parte da CPMI dos atos de 8 de janeiro e comentou sobre outras comissões de investigação. Segundo ela, haverá muito diálogo entre todas, no que se refere à oposição. “Estou na CPMI dos atos de 8 de janeiro. Gostaria de estar também na CPI (da Câmara Federal) do MST. Existe mais uma CPI, que é das ONGs (Organização Não Governamental), no Senado, e vamos dialogar muito. Nós temos, no campo, algumas ONGs que estão provocando mais tensão do que ajudando e algumas a serviço do Movimento Sem-Terra. Então, queremos entender quem financia essas organizações, quais os verdadeiros motivos delas.

Até onde elas vão?”, disse, lembrando que, na Amazônia, por exemplo, existem várias organizações e a ideia é conhecer e saber quem e como são financiadas.

Ao comentar sobre a ascensão do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que vem sendo comentado nos bastidores da política, como uma das forças de direita futuramente, Damares Alves fez questão de lembrar que o ex-presidente Bolsonaro fez algumas lideranças no Brasil, como o próprio Tarcísio, o ex-astronauta Marcos Pontes e ela mesma.

“O presidente nos deu muita oportunidade de crescimento. Ele (Bolsonaro) ser o candidato ou não, tem muita coisa ainda para acontecer. Hoje, o reconhecemos como nosso líder”, concluiu.

Por Tamires Santana e Alberto Gonçalves – Jornal O Estado de Mato Grosso do Sul.

