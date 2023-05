Senadora Damares incentiva a campanha de proteção a crianças

Ex-ministra destacou importância de ampliar o debate sobre o tema

Na sexta-feira (12), a senadora e ex-ministra Damares Alves participou de audiência pública na Câmara Municipal de Campo Grande, para discutir sobre o combate à violência sexual de crianças e adolescentes, em referência ao Maio Laranja. Além disso, a parlamentar panfletou no centro da cidade, em alusão à semana estadual de combate à pedofilia e, durante a tarde, participou de uma ação de conscientização com as crianças no Centro de Integração da Criança e do Adolescente.

A visita da ex-ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, que está em Campo Grande desde quinta-feira (11), aconteceu em apoio à campanha Maio Laranja, que trata da prevenção ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. A campanha foi criada por indicação do vereador Papy, que propôs a criação do “Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes”, que será comemorado no dia 18 de maio.

A senadora, que atua há várias décadas contra a exploração sexual infantil, exaltou a importância das ações voltadas para o Maio Laranja e parabenizou o vereador Papy, pela proposta. “Essa campanha começou em Campo Grande, mas já tomou conta do Brasil, e é disso que precisamos, para conscientizar as pessoas sobre o tamanho desse problema, que precisa ser combatido, disse.

Em um evento realizado, na Câmara Municipal, pela manhã, Damares apresentou números alarmantes da situação no país e em Mato Grosso do Sul. “Entre 2009 e 2021 foram registradas, pelo SUS (Sistema Único de Saúde), mais de 225 mil notificações de violência sexual no Brasil. As estatísticas mostram que Mato Grosso do Sul se destaca pela alta taxa de estupro de vulnerável, com 73 casos por cada 100 mil habitantes”, explicou.

Na ocasião, o vereador Papy agradeceu a presença da ex-ministra e relembrou o caso de grande repercussão, que aconteceu em janeiro desse ano, quando uma menina de 2 anos foi estuprada, espancada e morta pela mãe e pelo padrasto, que estão presos preventivamente.

“Recentemente, nós tivemos um grave caso na cidade, de repercussão nacional, com a morte de uma criança e esse plenário ficou lotado em algumas audiências, mas, infelizmente, aquela criança já tinha partido. Hoje, nós estamos fazendo algo no sentido de prevenção a esses casos”, afirmou.

O evento foi promovido pelo vereador Coronel Alírio Vilassanti, presidente da Frente Parlamentar Cristã em Defesa da Família e da Comissão Permanente de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, e contou com o apoio do Consepams (Conselho de Pastores de Mato Grosso do Sul) e autoridades de vários segmentos da sociedade.

Seguindo os compromissos da tarde, Damares Alves visitou o Centro de Integração da Criança e do Adolescente, do bairro Rita Vieira, junto com a prefeita Adriane Lopes.

“Para nós, é uma honra receber a senadora Damares, que é sempre tão comprometida com a defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes”.

PSICÓLOGOS E ASSISTENTES SOCIAIS

A senadora Damares Alves (Republicanos), ex-ministra da Mulher e dos Direitos Humanos, firmou compromisso com o vereador Betinho (Republicanos), para ajudá-lo na luta pela execução da lei 13.395, que prevê a contratação de psicólogos e assistentes sociais nas escolas públicas. “Somos parceiros nesta”, disse Damares.

Betinho é assistente social de formação e ganhou reconhecimento nos últimos seis anos, pela defesa da presença de psicólogos e assistentes sociais nas escolas.

Segundo ele, tais profissionais podem agregar muito ao quadro pedagógico, atuando de forma preventiva, levando mais segurança aos alunos e educadores, principalmente neste momento, de pós-pandemia.

O vereador tem esbarrado em alguns obstáculos para assegurar que a lei seja cumprida em Campo Grande.

O principal entrave é que o município ultrapassou o limite prudencial e não pode contratar mais servidores por enquanto, até que a situação seja regularizada. Caso contrário, a administração pública pode incorrer em improbidade.

PANFLETAGEM

Na sexta-feira (12), pela manhã, quem passava pela avenida Afonso Pena pôde ver a ex-ministra entregando panfletos, ao lado do deputado estadual Rinaldo Modesto. O material trouxe explicações quanto ao crime de pedofilia, esclareceu o perfil de “quem é o pedófilo” e comenta as formas de proteger as crianças. “Quanto mais pessoas estiverem falando, mais crianças podem ser alcançadas”, disse Damares.

