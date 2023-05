Soraya fará parte como integrante da CPMI dos atos Antidemocráticos

A senadora de Mato Grosso do Sul, Soraya Thronicke, foi indicada pelo partido para compor a CPMI dos atos de 8 de janeiro. Ela é a única parlamentar do Estado que faz parte da comissão.

A senadora Soraya chegou a propor a criação de uma CPI dos Atos Antidemocráticos no Senado, logo após a invasão da sede dos Três Poderes, em janeiro. Apesar de ter obtido o número suficiente de assinaturas, com a mudança de cenário no Legislativo, com a chegada de novos senadores, o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco (PSD), entendeu que os senadores deveriam ratificar essas assinaturas, a partir da nova legislatura e a investigação não se oficializou.

“Fui a primeira parlamentar a entrar com requerimento de instalação de CPI, para investigar os atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro. Após o imbróglio, em relação ao meu requerimento, assinei o pedido de CPMI, que ocorre em conjunto com a Câmara dos Deputados, pois o que importa, realmente, é que seja feita uma investigação séria, sem paixões político-ideológicas, com toda a responsabilidade que o caso requer. Essa CPMI é da democracia brasileira”, disse Soraya.

A senadora defende que a CPMI investigue os responsáveis pelos atos antidemocráticos, como financiadores e patrocinadores. Ela chegou a afirmar que a prioridade, eram os “peixes grandes”.

Por Tamires Santana – Jornal O Estado de Mato Grosso do Sul.

Confira mais notícias na edição impressa do Jornal O Estado do MS.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.