Senador Nelsinho Trad vai garantir a telemedicina para Distrito Furnas do Dionísio e região

O anúncio foi feito pela esposa Keilla Soares Trad no Festival da Rapadura

Representando o senador Nelsinho Trad, no Festival da Rapadura, no Distrito Furnas do Dionísio, em Jaraguari, a esposa Keilla Soares Trad anunciou a vinda da torre de internet para comunidade quilombola. “O meu marido, senador Nelsinho Trad, vai destinar recursos federais para esse projeto que vai transformar a vida das famílias de Furnas do Dionísio e arredores. É inclusão, é dignidade e é cuidado com a saúde de vocês”, declarou Keilla, aplaudida sem querer pela comunidade.

Em meio à forte manifestação de carinho, Keilla compartilhou sua emoção:”Estou muito feliz com a receptividade de vocês. Este festival, já em sua décima-primeira edição, me traz lembranças da minha infância, quando eu dividia com meu avô o gosto pela rapadura. É como se eu estivesse voltando para casa.”

O prefeito Cláudio Ferreira da Silva (PSD) e a primeira-dama Elenir Santos Silva agradeceram publicamente à Keilla pela presença e parceria com o senador. “Leve ao senador o nosso abraço e gratidão. A comunidade está muito feliz com esse olhar de cuidado”, reforçou o prefeito.

Festival da Rapadura

A primeira-dama, Elenir Santos Silva, e a vereadora Daniela Martins (PP) apresentaram os moradores da região e seus talentos culinários para a Keilla Trad. “Aqui, temos a melhor rapadura e geleia de mocotó”, disse a primeira-dama Elenir.

Hoje e amanhã, a comunidade quilombola estará seus produtos. Segundo a vereadora Daniela, em média de seis a sete mil pessoas participam do evento. “O festival é muito bom para nós”, disse Admirson Sérgio do Carmo, de 64 anos, que há 15 produz rapaduras e iguarias da cultura afro.

Além da homenagem feita pela comunidade quilombola, Keilla prestigiou os expositores com aquisição de farinhas e rapaduras. “Nelsinho gosta muito e não falta na minha casa”.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram