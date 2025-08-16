MS inicia semana com quase 4 mil vagas de emprego abertas pela Funtrab

O mercado de trabalho em Mato Grosso do Sul começa a próxima semana com 3.873 vagas de emprego disponíveis, segundo levantamento da Funtrab (Fundação do Trabalho). As oportunidades estão distribuídas em 33 municípios e contemplam áreas como serviços, comércio, indústria, construção civil e agronegócio.

A Capital concentra a maior parte das ofertas, somando 949 oportunidades. Entre os cargos mais demandados estão auxiliar de linha de produção (91 vagas), atendente de lanchonete (65), vendedor interno (62), auxiliar de limpeza (61) e operador de caixa (59).

No interior, Dourados aparece como o segundo município com mais opções, reunindo 465 vagas. Em seguida estão Três Lagoas (216), Sidrolândia (70) e Chapadão do Sul (64). Já Jaraguari e Eldorado aparecem na outra ponta, sem nenhuma oferta registrada para a semana.

As ocupações ligadas ao setor produtivo e industrial dominam a lista. São 476 vagas para auxiliar de linha de produção, 221 para operador de caixa, 157 para vendedor interno e 140 para servente de obras. A construção civil também apresenta forte participação, com 106 oportunidades para pedreiro e 76 para ajudante de obras.

Além disso, a Funtrab aponta 126 vagas exclusivas para PcD (Pessoa com Deficiência) e 89 para estágio, concentradas principalmente em Campo Grande, Dourados e Três Lagoas.

Os interessados devem procurar a Funtrab em seu município portando CPF, RG e carteira de trabalho. Em Campo Grande, o atendimento acontece na unidade da Rua 13 de Maio, nº 2.773, no Centro, das 7h30 às 17h30.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais