‘Leia MS’: Karol Duarte é selecionada em edital com livro ‘Antes da Rosa’

Ao todo, 50 obras foram contempladas em cinco categorias literárias

A escritora Karol Duarte foi uma das selecionadas no Edital Leia MS – Fomento a Obras Literárias Sul-Mato-Grossenses, promovido pela FCMS (Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul) com recursos da PNAB (Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura). O projeto contemplado foi o livro ‘Antes da Rosa’, que recebeu o incentivo cultural de R$ 15 mil na categoria Poesia.

O edital tem como objetivo estimular a produção, finalização e circulação de obras literárias independentes no Estado, ampliando o acesso ao livro e fortalecendo a economia criativa regional. Ao todo, 50 obras foram contempladas em cinco categorias literárias.

Publicado originalmente em 2017 pela Editora Scortecci, Antes da Rosa reúne poemas que exploram com delicadeza e profundidade temas como identidade, amadurecimento, dor e feminilidade. A autora adotou uma linguagem direta e sensível, capaz de emocionar leitores de todas as idades. “Esse fomento é fundamental porque garante que a literatura produzida em Mato Grosso do Sul circule mais e chegue às mãos de leitores que, muitas vezes, não teriam acesso a essas obras”, afirma Karol.

Como parte das contrapartidas do edital, serão entregues 100 exemplares físicos para o acervo das bibliotecas públicas do SEBP-MS (Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas de Mato Grosso do Sul). A obra também estará disponível em formato digital, gratuitamente, pelo aplicativo MS Digital, na aba Leia MS, durante dois anos.

“Antes da Rosa é um livro que marcou muito a minha vida. Ver essa obra ganhar novo fôlego e alcançar novos leitores é uma alegria imensa e uma forma de manter a poesia viva e acessível”, completa a autora.

A iniciativa reforça o papel das bibliotecas públicas como espaços essenciais para a formação cidadã, incentivando o hábito da leitura e democratizando o acesso à literatura produzida no Estado.

Sobre a autora

Karol Duarte é jornalista, pós-graduada em Escrita Criativa e Produção Literária. Autora dos livros Antes da Rosa e Movidos pelo Amor: histórias de adoção em Mato Grosso do Sul, também participou de antologias nacionais e internacionais, como o Poemário (Lisboa, Portugal). Vencedora de concursos literários, foi premiada em 2021, por meio da LAB III, pelo poema “Simplesmente Felicidade” e, em 2024, recebeu o Prêmio Seu Agripino de Trajetória Técnica, em reconhecimento à sua atuação em eventos literários.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais