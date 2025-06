Senador Nelsinho Trad reforça pedido à FAB para repatriação de brasileiros retidos em Israel, incluindo representantes de MS

O presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado Federal, senador Nelsinho Trad (PSD-MS), esteve em contato com a FAB (Força Aérea Brasileira) na manhã deste sábado (14), e reforçou o pedido para o envio de uma aeronave com o objetivo de repatriar autoridades brasileiras que permanecem retidas em Israel, após a escalada do conflito com o Irã e o consequente fechamento do espaço aéreo no país.

No ofício encaminhado ao Comandante da Aeronáutica, Tenente-Brigadeiro do Ar Marcelo Kanitz Damasceno, o parlamentar destacou a urgência da situação humanitária e a importância de uma resposta coordenada e célere por parte do Estado brasileiro. A solicitação se soma às tratativas já em curso da CRE com o Itamaraty, iniciadas após a deterioração do quadro de segurança em território israelense.

Entre os brasileiros afetados estão três representantes de Mato Grosso do Sul:

– Ricardo Senna, secretário-executivo de Ciência, Tecnologia e Inovação;

– Christinne Maymone, secretária-adjunta de Saúde;

– Marcos Espíndola, coordenador de tecnologia da Secretaria de Saúde.

Os três participavam da missão oficial do Consórcio Brasil Central e estavam em Tel Aviv no momento dos ataques. Assim como os demais integrantes das delegações brasileiras, buscaram abrigo em bunkers durante os alertas e seguem aguardando, desde então, a reabertura do espaço aéreo para retorno ao Brasil.

“Temos prefeitos, secretários estaduais e três sul-mato-grossenses que foram a convite do governo de Israel participar de um seminário de tecnologia. Contamos com o apoio do Itamaraty e da Força Aérea Brasileira para que uma aeronave da FAB possa trazer em segurança os brasileiros que lá estão”, declarou o senador.

Além dos representantes sul-mato-grossenses, há autoridades do Distrito Federal, Goiás, Rondônia e prefeitos, vice-prefeitos e secretários de capitais como João Pessoa, Belo Horizonte, Florianópolis, Porto Alegre, Natal, Goiânia e outras.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.