Suspeito de mais de 20 furtos em imóveis de alto padrão e comércios é preso em Dourados

Após uma série de mais de 20 furtos em imóveis de alto padrão, a Polícia Civil prendeu Reginaldo Lourenço Gonçalves, de 46 anos, apontado como o principal suspeito pelos crimes de furto em residências e comércio. Ele foi localizado esta semana em sua casa no bairro Vila Aracy, em Dourados, município a 251 quilômetros de Campo Grande.

Durante o cumprimento de mandados de prisão preventiva e busca domiciliar autorizados pela Justiça, os agentes apreenderam roupas e objetos supostamente utilizados nas invasões, como ferramentas e vestimentas compatíveis com as registradas em câmeras de segurança.

As investigações conduzidas pelo SIG (Setor de Investigações Gerais) identificaram um padrão nos crimes: o autor agia sempre durante a madrugada, utilizava luvas e balaclava para não ser identificado e escolhia alvos como residências de alto padrão e estabelecimentos comerciais.

Esse modo de atuação consistente foi essencial para conectar os diversos furtos ao suspeito. Agora, os policiais seguem apurando se há outros envolvidos e tentam localizar os bens subtraídos das vítimas.

