Dois jovens são detidos após tentativa de homicídio em frente a Escola em Itaporã

Dois jovens, de 22 e 16 anos, foram detidos na noite de sexta-feira (13) após uma tentativa de homicídio nas proximidades da Escola Estadual Edson Bezerra, no bairro Jardim Santa Maria, em Itaporã, cidade distante 253 quilômetros de Campo Grande. O crime ocorreu logo após o encerramento de um evento escolar.

De acordo com informações do site Itaporã News, o ataque aconteceu no momento em que estudantes e responsáveis deixavam a escola e seguiam em direção aos ônibus escolares estacionados nos fundos da instituição.

A vítima, atingida por golpes de faca, foi socorrida por pessoas que estavam no local e encaminhada ao hospital municipal. O estado de saúde não foi divulgado.

Após serem acionados, policiais militares localizaram os suspeitos dentro de um dos ônibus. O rapaz de 22 anos foi flagrado tentando se desfazer da arma utilizada no crime, enquanto o menor de idade tentou fugir ao perceber a aproximação da equipe.

Ambos foram reconhecidos como autores da agressão e encaminhados para a delegacia. A motivação do ataque ainda está sendo investigada.

