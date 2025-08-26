Senador Nelsinho Trad já destinou mais de R$ 600 milhões para Campo Grande

No aniversário de 126 anos da Capital, celebrado neste 26 de agosto, o senador Nelsinho Trad (PSD/MS) destaca o volume histórico de investimentos destinados ao município: mais de R$ 600 milhões em recursos federais.

Desse montante, R$ 150 milhões são de emendas individuais de autoria do senador. O restante foi viabilizado por meio de financiamentos R$ 124 milhões, projetos e liberações articuladas em Brasília R$ 161 milhões, além da atuação conjunta com a bancada federal de Mato Grosso do Sul, totalizando R$ 233 milhões.

Os recursos garantiram avanços em diversas áreas, como saúde, infraestrutura, assistência social, educação e mobilidade urbana. Entre as principais melhorias estão:

• Revitalização da Avenida Duque de Caxias, importante corredor de acesso à Capital;

• Pavimentação asfáltica nos bairros Nashville, Portal Caiobá e North Park, ampliando qualidade de vida para milhares de famílias;

• Recuperação da malha viária em diferentes regiões urbanas;

• Implantação de vias estruturantes no Imbirussu;

• Investimentos robustos na saúde, garantindo obras de reformas e compra de equipamentos para hospitais, maternidades e unidades de atendimento;

• Modernização de serviços que fortalecem a saúde pública em Campo Grande.

“Campo Grande é a minha cidade natal e tem minha prioridade. Cada conquista é fruto de articulação, diálogo e do compromisso de garantir qualidade de vida à nossa população. Celebrar os 126 anos da Capital com esse resultado me enche de orgulho”, afirmou o senador.

Com essas ações, Nelsinho Trad reforça seu compromisso com Campo Grande, mostrando que o trabalho realizado em Brasília se traduz em benefícios diretos para a população da Capital sul-mato-grossense.