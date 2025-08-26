Campo Grande celebra 126 anos com força da economia criativa em eventos itinerantes

Empreendedores locais impulsionam economia da cidade levando sabores regionais a festivais, shows e feiras, unindo tradição e inovação

No aniversário de 126 anos de Campo Grande, a celebração vai além da história e da cultura: destaca também a força da economia criativa que movimenta a cidade. Um dos protagonistas desse cenário é Igor Herrera, criador do Delícias do Açaí. Desde 2017, ele e sua família marcam presença em eventos como o MS Ao Vivo, rodeios, festivais e feiras culturais, conquistando o público com atendimento direto, sabores regionais e uma trajetória que une empreendedorismo e identidade campo-grandense.

Diferente de um ponto fixo, o formato itinerante permite a Igor vivenciar experiências únicas em cada evento, especialmente no MS Ao Vivo e nas tradicionais feiras da Capital – onde o público, receptivo ao clima quente da região, busca refrescar-se com açaí e cupuaçu. Neste cenário, ele destaca, “é uma experiência única que vendemos aos nossos clientes”. Segundo dados, o setor da economia criativa em Campo Grande cresceu mais de 30% no PIB estadual entre 2020 e 2023.

Igor reconhece que, apesar dos desafios como variações climáticas e público incerto, os eventos oferecem uma visibilidade e retorno financeiro que superam o modelo fixo. E o impacto vai além do lucro direto: os eventos promovidos pela cidade atraem consumidores, colaboram com prestadores de serviços (do som à logística) e ampliam o alcance do produto, inclusive internacionalmente. Em feiras como a Feira do Bosque da Paz e a Feira Ziriguidum, o açaí da família já conquistou até visitantes de Nova York, encantados com o sabor sul-mato-grossense.

Vitória Régia Fábrica de Delícias

No aniversário de Campo Grande, a trajetória de Tamires Domingos, dona da “Vitória Régia Fábrica de Delícias”, é outro exemplo de destaque sobre o impacto do empreendedorismo em eventos na economia criativa local. Desde 2018, Tamires transformou uma memória familiar em um negócio de sucesso, levando seus churros para feiras, shows e festas da cidade. “O churros é meu principal produto porque carrego uma história e memórias afetivas com ele. Foi o último que meu pai produziu e o primeiro que eu fiz sozinha”, conta a empreendedora.

Para Tamires, atuar em eventos é fundamental para o crescimento do negócio, pois o público é receptivo e a rotatividade é alta. “Em pontos fixos, as pessoas já sabem onde me encontrar, mas nos eventos a circulação de público é maior, e isso traz oportunidades únicas de ampliar o negócio”, explica. Ela também ressalta que a participação nessas ocasiões tem impacto direto no faturamento, já que o público valoriza tanto o preço quanto a qualidade do produto.

Além de gerar renda, o empreendimento contribui para a economia criativa local, gerando empregos e fortalecendo a identidade cultural da cidade. “Eventos são espaços de grande visibilidade, que fazem a marca crescer e abrem portas para novas parcerias e negócios”, afirma Tamires, que já planeja expandir o cardápio com churros zero lactose, congelados para comércio e opções para consumo em casa.

Por Amanda Ferreira