Banda Down Rítmica apresenta sua primeira linha de frente nos 126 anos da capital

Em comemoração aos 126 anos de Campo Grande, na terça-feira (26), a Associação Juliano Varela mais uma vez estará presente no desfile, com a Banda Down Rítmica e sua primeira linha de frente, sob coordenação da coreógrafa professora Meire Rabelo, composta por alunos com síndrome de down e autismo, o grupo é composto pelo Estandarte, Pavilhão Nacional e Balizas, sendo pioneiro no estado de Mato Grosso do Sul, projeto inovador da instituição que luta pela inclusão de nossas crianças e adolescentes no cenário cultural.

A Banda Down Rítmica

Banda Down Rítmica, um exemplo real de que a Arte Transforma.

Criada em 2007, sob a regência do maestro Marcelo Peres, a Banda Down Rítmica foi a primeira banda, no país, formada unicamente por integrantes com Síndrome de Down. Hoje, com 18 anos transformando vidas, a banda abriu espaço para outras deficiências intelectuais, como o autismo, aumentando, assim, a abrangência dos benefícios da musicalização e promovendo a melhoria na socialização e inclusão. Atualmente, a banda é formada por 22 integrantes e já se apresentou em várias cidades do Brasil, inclusive por 3 vezes em Brasília, e também foi condecorada com algumas homenagens: Prêmio Brasil Mais Inclusão 2015 e Moção de Congratulação da Assembleia Legislativa de MS 2023.

Em 2024 e 2025 a Banda foi destaque do Carnaval em Campo Grande como bateria da escola de samba ‘Herdeiros do Samba”.