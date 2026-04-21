Senador Nelsinho Trad intensifica ação urgente por Dourados após calamidade por chikungunya

Dourados decretou calamidade pública e concentra um dos quadros mais graves de chikungunya do país. Diante da crise, o senador Nelsinho Trad intensificou a articulação com o Ministério da Saúde para garantir apoio emergencial ao município

Na manhã deste feriado (21), o senador telefonou ao ministro Alexandre Padilha, cobrando medidas imediatas. Entre os pedidos estão novas tecnologias no combate ao mosquito, com apoio da Fiocruz, reforço à rede de saúde e atuação da Força Nacional do SUS.

O parlamentar também solicitou a inclusão de Dourados na vacinação e em testes de novos imunizantes. A cidade já começou a receber 43,5 mil doses para aplicação nos próximos dias.

Com mais de 6,1 mil casos prováveis e taxa de positividade de 64,9%, Dourados enfrenta pressão máxima na saúde, com ocupação de leitos em cerca de 110% e risco de colapso.

“É uma situação muito séria e exige resposta rápida. Precisamos de mais estrutura, recursos e tecnologia para conter essa epidemia”, afirmou o senador.

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