Mais de 40 ocorrências são atendidas pela Defesa Civil após temporal em Campo Grande

Queda de árvores concentra chamados e equipes seguem mobilizadas para atender casos com risco

A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil atendeu mais de 40 ocorrências depois do temporal que atingiu Campo Grande no último domingo (19). A maior parte dos chamados está ligada à queda de árvores em diferentes regiões da cidade.

Segundo o órgão, mais de 30 registros feitos pelo telefone 199 foram resolvidos ainda no mesmo dia. Outras solicitações continuam sendo encaminhadas à Defesa Civil.

As equipes iniciaram os trabalhos logo após o fim da chuva. De acordo com a prefeita Adriane Lopes, a prioridade foi garantir a segurança e a circulação de pessoas, com foco nas vias de maior movimento.

O coordenador da Defesa Civil, Enéas Netto, afirmou que não havia previsão para a intensidade dos ventos e da chuva. A expectativa, segundo ele, era de temperaturas elevadas. O temporal atingiu com mais força áreas próximas ao Parque Laucídio Coelho.

Além da retirada de árvores, o atendimento inclui apoio a moradores afetados. Em situações necessárias, a Secretaria Municipal de Assistência Social (SAS) é acionada para avaliar e prestar auxílio às famílias atingidas.

As equipes seguem mobilizadas, com prioridade para ocorrências que envolvem bloqueio de vias ou oferecem risco, como quedas sobre redes elétricas e imóveis. A Defesa Civil orienta que a população registre os chamados pelo telefone 199, com o máximo de informações possível, para facilitar a definição das prioridades de atendimento.

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