Operação na fronteira destrói mais de 800 toneladas de maconha em 10 dias

Segundo balanço divulgado nesta sexta-feira (8) pelo menos 809 toneladas de maconha, foram destruídas durante a 55ª Operação Nova Aliança, realizada na fronteira do Paraguai com MS (Mato Grosso do Sul), com o objetivo de combater o tráfico de drogas na região. Ao todo, foram destruídos 240 acampamentos usados por traficantes para secagem e armazenamento da droga.

Os trabalhos ocorreram em áreas de mata nos arredores de Capitán Bado e Pedro Juan Caballero, cidades localizadas na linha internacional e conhecidas pela atuação de facções criminosas ligadas ao tráfico.

Além disso, os agentes erradicaram 215 hectares de maconha cultivada em clareiras no meio da mata e em regiões de morro. Conforme a Senad, cada hectare produz, em média, três toneladas da droga pronta para consumo. Outros 164,4 mil quilos de maconha já processada também foram queimados durante a operação.

Ainda de acordo com a agência paraguaia, a área destruída equivale a cerca de 300 campos de futebol. O prejuízo estimado às organizações criminosas chega a 121 milhões de dólares.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram