Senador Nelsinho Trad articula com Vice-Presidência salvaguardas para proteger produtores no acordo Mercosul–UE

Grupo de Trabalho da CRE, liderado por senador Nelsinho Trad, será canal permanente para produtores e empresários no acordo Mercosul–UE

O senador Nelsinho Trad, presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, liderou, nesta quarta-feira (11), reunião na Vice-Presidência da República com o vice-presidente Geraldo Alckmin e a senadora Tereza Cristina para tratar das preocupações do setor produtivo em relação ao acordo Mercosul–União Europeia.

O principal canal de resposta às críticas e às preocupações de todos os setores será o Grupo de Trabalho criado por iniciativa do senador no âmbito da Comissão de Relações Exteriores (CRE). O GT foi estruturado para acompanhar tanto a tramitação quanto a implementação do acordo, incluindo medidas legislativas necessárias e o devido diálogo com os ministérios.

“Não dá mais para emendar. O que se tem que fazer diante dessa matéria que está no Congresso é votar sim ou votar não”, afirmou Nelsinho Trad. “Atentos à complexidade dessa implementação, optamos por criar um grupo de trabalho envolvendo técnicos legislativos, consultores e senadores.”

Segundo o presidente da CRE, o objetivo é estudar instrumentos legais que possam ser utilizados para mitigar impactos em setores sensíveis, sem reabrir a negociação internacional.

“Esse acordo não pode ser alterado bruscamente, porque isso demandaria novas rodadas de negociação e atraso na tramitação. O grupo de trabalho vem para discutir que instrumento podemos usar para proteger o produtor e garantir que ninguém saia lesado”, declarou.

A reunião tratou especialmente das salvaguardas aprovadas no Parlamento Europeu e de como o Brasil poderá trabalhar esses mecanismos internamente.

A senadora Tereza Cristina afirmou que é preciso atenção a segmentos específicos. “Nós temos que trabalhar para que alguns segmentos não sejam fortemente atingidos, como o leite, que passa por uma crise interna”, disse.

O vice-presidente Geraldo Alckmin destacou que o acordo representa uma oportunidade estratégica. “Comércio exterior é emprego, é renda, é oportunidade. Estamos trabalhando juntos para aprimorar todas as salvaguardas. Vamos ter todo o cuidado”, afirmou.

Para o senador Nelsinho Trad, a criação do Grupo de Trabalho é a forma de dar celeridade ao processo com responsabilidade. “Sempre com a mão estendida para mitigar qualquer situação sensível que possa surgir na implementação.”

