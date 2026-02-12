Senador Nelsinho Trad articula com Vice-Presidência salvaguardas para proteger produtores no acordo Mercosul–UE

Foto: divulgação
Foto: divulgação

Grupo de Trabalho da CRE, liderado por senador Nelsinho Trad, será canal permanente para produtores e empresários no acordo Mercosul–UE

 

O senador Nelsinho Trad, presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, liderou, nesta quarta-feira (11), reunião na Vice-Presidência da República com o vice-presidente Geraldo Alckmin e a senadora Tereza Cristina para tratar das preocupações do setor produtivo em relação ao acordo Mercosul–União Europeia.

O principal canal de resposta às críticas e às preocupações de todos os setores será o Grupo de Trabalho criado por iniciativa do senador no âmbito da Comissão de Relações Exteriores (CRE). O GT foi estruturado para acompanhar tanto a tramitação quanto a implementação do acordo, incluindo medidas legislativas necessárias e o devido diálogo com os ministérios.

Foto: divulgação

“Não dá mais para emendar. O que se tem que fazer diante dessa matéria que está no Congresso é votar sim ou votar não”, afirmou Nelsinho Trad. “Atentos à complexidade dessa implementação, optamos por criar um grupo de trabalho envolvendo técnicos legislativos, consultores e senadores.”

Segundo o presidente da CRE, o objetivo é estudar instrumentos legais que possam ser utilizados para mitigar impactos em setores sensíveis, sem reabrir a negociação internacional.

“Esse acordo não pode ser alterado bruscamente, porque isso demandaria novas rodadas de negociação e atraso na tramitação. O grupo de trabalho vem para discutir que instrumento podemos usar para proteger o produtor e garantir que ninguém saia lesado”, declarou.

Foto: divulgação

A reunião tratou especialmente das salvaguardas aprovadas no Parlamento Europeu e de como o Brasil poderá trabalhar esses mecanismos internamente.

A senadora Tereza Cristina afirmou que é preciso atenção a segmentos específicos. “Nós temos que trabalhar para que alguns segmentos não sejam fortemente atingidos, como o leite, que passa por uma crise interna”, disse.

O vice-presidente Geraldo Alckmin destacou que o acordo representa uma oportunidade estratégica. “Comércio exterior é emprego, é renda, é oportunidade. Estamos trabalhando juntos para aprimorar todas as salvaguardas. Vamos ter todo o cuidado”, afirmou.

Foto: divulgação

Para o senador Nelsinho Trad, a criação do Grupo de Trabalho é a forma de dar celeridade ao processo com responsabilidade. “Sempre com a mão estendida para mitigar qualquer situação sensível que possa surgir na implementação.”

 

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook Instagram

 

Leia mais

 

Nelsinho Trad conduz debate do acordo Mercosul–União Europeia e quer garantir benefícios para MS

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *