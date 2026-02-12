Indígena é morto a facadas na Aldeia Jaguapiru e três parentes são presos

O indígena Michael Jaikeson Machado, de 29 anos, morreu após ser esfaqueado na madrugada dessa quarta-feira (11), na Aldeia Jaguapiru, em Dourados, a 251 quilômetros de Campo Grande. O crime ocorreu depois de ele ingerir bebida alcoólica com três parentes em uma residência da comunidade.

De acordo com o registro policial, o ataque aconteceu por volta de 0h15, em uma casa localizada nas proximidades da padaria Lilão. Michael estava no imóvel com Pedro Carmona Salina, de 43 anos, e os filhos dele, Valdinho Riquelme Carmona, de 23, e Eniel Riquelme Carmona, de 26, todos moradores da aldeia.

Durante o consumo de bebida alcoólica, houve uma agressão com faca. A vítima recebeu os primeiros golpes ainda dentro da residência. Em seguida, tentou fugir pela rua, mas foi perseguida pelos suspeitos. Ao cair, Michael sofreu novos golpes.

Moradores acionaram o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), que socorreu o estudante com ferimentos no tórax, abdômen, cabeça e rosto. Ele foi encaminhado ao Hospital da Vida em estado grave, mas morreu por volta das 8h30, apesar das tentativas de estabilização feitas pela equipe médica.

Policiais civis do SIG (Setor de Investigações Gerais) localizaram Pedro, Valdinho e Eniel ao longo da manhã. Os três foram presos e encaminhados à Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) de Dourados.

O caso foi registrado como homicídio simples. A Polícia Civil solicitou exame necroscópico e segue investigando as circunstâncias do crime.

