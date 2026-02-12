Quinta-feira é tem dualidade entre tempo firme e chances de chuvas em regiões de MS

Ventos atuam do quadrante norte com velocidades que variam entre 40 e 60 km/h, com possibilidade de rajadas pontuais maiores

Nesta quinta-Feira (12), a previsão para a semana indica a atuação de dois cenários distintos no Mato Grosso do Sul. Nas regiões centro-sul, sudoeste e oeste do estado, o tempo tende a ficar mais firme, com sol e variação de nebulosidade, aliado a temperaturas elevadas, que podem alcançar valores entre 35-37°C.

Por outro lado, nas regiões norte e nordeste do estado, a atuação da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) favorece a manutenção das instabilidades, com possibilidade de pancadas de chuva e tempestades, acompanhadas de raios e rajadas de vento.

Os ventos atuam do quadrante norte com velocidades que variam entre 40 e 60 km/h, com possibilidade de rajadas pontuais superiores a 60 km/h.

Em relação a previsão de temperaturas por regiões:

Regiões Sul, Cone-Sul e Grande Dourados: Mínimas entre 21-24°C e máximas entre

32-36°C.

Regiões Pantaneira e Sudoeste: Mínimas entre 22-26°C e máximas entre 33-37°C.

Regiões Bolsão, Norte e Leste: Mínimas entre 20-23°C e máximas entre 25-34°C.

Campo Grande (Capital): Mínimas entre 21-23°C e máximas entre 29-31°C.

Com informaçções do Cemtec.

