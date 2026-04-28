Senador Nelsinho Trad articula assinatura de Carta internacional para fortalecer fronteiras de MS

Acordo firmado, nesta manhã, em Montevidéu conecta Parlasul e Parlim e amplia integração entre Ponta Porã e Pedro Juan Caballero, com impacto direto para Mato Grosso do Sul

O senador Nelsinho Trad (PSD/MS) foi o articulador da assinatura da Carta de Intenção entre o Parlasul (Parlamento do Mercosul) e o Parlim (Parlamento Internacional Municipal), formalizada nesta segunda-feira (27), em Montevidéu. A iniciativa do parlamentar consolida novo eixo de integração entre o nível regional e os parlamentos locais, com impacto direto nas cidades de fronteira, especialmente em Ponta Porã (MS) e Pedro Juan Caballero (Paraguai).

Segundo o senador Nelsinho Trad, o acordo estabelece um canal permanente de diálogo entre os parlamentos, permitindo a troca de experiências e a construção de soluções concretas para desafios comuns das regiões de fronteira, como desenvolvimento econômico, mobilidade, segurança e serviços públicos. “O Parlim é um espaço de articulação entre legislativos de cidades gêmeas de fronteira, como Ponta Porã, no Brasil, e Pedro Juan Caballero, no Paraguai. Já o Parlasul é o órgão legislativo regional que representa os cidadãos dos países do Mercosul e atua no fortalecimento da integração sul-americana”, explicou.

A assinatura ocorreu no âmbito da Sessão Plenária do Parlasul, presidida pelo deputado paraguaio Rodrigo Gamarra, e contou com a presença de autoridades como o presidente da Câmara Municipal de Ponta Porã, Jelson Bernabé de Oliveira, e o vereador Agnaldo Pereira Lima. “É o resultado de trabalho conduzido pelo senador Nelsinho Trad, que já havia impulsionado o debate sobre integração fronteiriça em audiência pública realizada em Ponta Porã no último ano”, recordou o vereador Agnaldo.

Mercosul e população de MS

No plenário do Parlasul, o senador Nelsinho Trad também defendeu o acompanhamento da implementação do Acordo Mercosul–União Europeia, que entra em vigor provisoriamente no dia 1º de maio.

Presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, o parlamentar destacou que o tratado, aguardado há 26 anos, envolve um mercado de cerca de 700 milhões de pessoas e um PIB estimado em US$ 22 trilhões. “Tanto o setor do agro quanto o da indústria serão beneficiados”, afirmou.

O senador ressaltou que, em Mato Grosso do Sul, os impactos vão além das grandes cadeias produtivas e alcançam diretamente a população. “Isso chega na ponta. Beneficia o pequeno produtor, o trabalhador do campo, o motorista, quem atua nos frigoríficos, no comércio e nos serviços. É emprego, renda e oportunidade para as famílias”, pontuou.

Ele também defendeu que a abertura comercial seja acompanhada de perto para proteger os produtores e evitar desequilíbrios.

Enquanto presidente da Comissão de Relações Exteriores, lembrou que já foi criado um grupo de trabalho no Senado para monitorar a implementação do acordo e sugeriu que os demais parlamentos do Mercosul adotem o mesmo modelo.

“Criar grupos de trabalho com técnicos e parlamentares é fundamental para estender a mão ao produtor e mitigar eventuais distorções”, afirmou.